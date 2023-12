Trenitalia Junior, i bambini alla stazione di Reggio Calabria Centrale

Una giornata da piccoli ferrovieri, alla scoperta del mondo ferroviario e del suo complesso ma sempre affascinante funzionamento. Ben 110 alunni delle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo “De Amicis Bolani” sono stati i protagonisti di “ Trenitalia Junior ”, manifestazione organizzata dalla Direzione Business Intercity di Trenitalia nella stazione di Reggio Calabria Centrale. Una partecipazione numerosa, che ha animato stazione e binari, e ha reso necessario dividere in due turni, mattina e pomeriggio, l’entusiasta e incuriosita comitiva. Dopo il raduno dei partecipanti nell'atrio della stazione, accolti dal personale del Gruppo FS Italiane , il primo step ha visto come protagonisti i treni della flotta calabrese di Trenitalia . Nell'atmosfera carica di entusiasmo, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare le carrozze dei treni Intercity, Minuetto e del nuovissimo Blues , il primo treno ibrido che da quest'anno percorre i binari calabresi. Indescrivibili i sorrisi e gli sguardi meravigliati dei bambini di fronte alla tecnologia, al comfort e ai vivaci colori dei treni. Qualcuno ha anche confessato: “Non ero mai salito su un treno nella mia vita e oggi ne ho visti addirittura tre! ”.

Successivamente, è stato il momento di visitare l'ufficio della Dirigenza Movimento di RFI , un luogo che non solo ha conquistato ma anche suscitato grande curiosità nei bambini. Sono rimasti affascinati dai comandi dei segnali di circolazione, dai dispositivi di chiusura dei passaggi a livello, dagli annunci in stazione e dalle comunicazioni dirette ai treni. Le domande, inevitabili e variegate, si sono concentrate soprattutto sulla sicurezza durante il viaggio e in stazione. Si è quindi passati alla visita della Sala Blu , che da oltre 10 anni coordina da Reggio Calabria i servizi di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità che viaggiano in treno e utilizzano le stazioni dell'intera regione. I bambini hanno mostrato un interesse particolare per le biglietterie Self Service , esplorando tutte le loro funzioni. La visita è poi proseguita con l'esplorazione del bunker antiatomico , una struttura che risale al periodo bellico e un'autentica attrazione della stazione di Reggio Calabria Centrale. Il percorso in stazione si è concluso con la visita alla Sala d'attesa , la mazzoniana Sala Reale di prima classe, dove i bambini sono stati accolti con una merenda e una breve presentazione dei vantaggi del viaggio in treno, della sua ecosostenibilità e dell'intermodalità.