Reggio, ecco l’Igp dal Ministero: il bergamotto ringrazia

Il Ministero dell’agricoltura ha finalmente approvato l’IGP Bergamotto di Reggio Calabria e il relativo disciplinare di produzione dopo due anni e mezzo di istruttoria complessa. «Un autentico regalo di Natale apprezzatissimo dall’intero comparto agricolo e da tutto il territorio», afferma l’agronomo Rosario Previtera, presidente del Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP e la sua tutela e valorizzazione, che annovera circa 300 operatori della filiera tra bergamotticoltori, trasformatori, associazioni. «È stato un iter che si è protratto più del dovuto per diversi motivi. Ma adesso – commenta Previtera – è giusto festeggiare e proiettarsi sin da subito alle successive fasi amministrative e burocratiche previste dai regolamenti comunitari che intraprenderemo con la Regione Calabria. Attendiamo, infatti, la convocazione dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, al fine di coordinare insieme i tempi e i luoghi per la prossima tappa che consiste nella cosiddetta “audizione pubblica” o “riunione di pubblico accertamento”, nell’ottica della collaborazione e della concertazione che ha sempre caratterizzato il percorso dell’Igp».

