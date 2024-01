L’impegno di Slow Food: «In Calabria supportate con lungimiranza le iniziative dei Presìdi»

Tra il raccontare la biodiversità per poterla tutelare e il parlare di sostenibilità per comprenderne il valore c’è di mezzo l’esperienza del cibo buono, pulito e giusto dei presidi Slow Food, che in Calabria hanno il volto e la competenza di Michelangelo D’Ambrosio, portavoce regionale del grande movimento internazionale impegnato a promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l’umanità attuale e futura e per l’intera rete del vivente.

D’Ambrosio, se dovesse fare una mappa della biodiversità e sostenibilità in Calabria e raccontarla con le esperienze di Slow Food, quale sarebbe?

«In Calabria la rete Slow Food è diffusa su tutti i territori dal Pollino all’Aspromonte e dal Tirreno allo Ionio, 1000 soci sensibili che, quotidianamente, con impegno e passione, mettono attenzione e interagiscono con una moltitudine di piccole aziende, di piccoli produttori, contadini, allevatori, pescatori, ristoratori, cuochi, preziosi custodi della biodiversità e del cibo buono, pulito, giusto e per tutti, sostenendo la resilienza del nostro sistema alimentare con la consapevolezza che più biodiversità c’è, più il nostro cibo è adattabile e resistente ai cambiamenti, a tutti i livelli».