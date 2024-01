Reggio, stasera l’incontro conclusivo all’Accademia di Belle arti di “Conosciamo la biodiversità? Cittadini consapevoli per un destino comune”

Terzo appuntamento con il ciclo di incontri “Conosciamo la biodiversità? Cittadini consapevoli per un destino comune” in programma oggi alle 17.30 nell’aula magna “G. Marino” dell’Accademia delle Belle arti..

Organizzato come sempre dal Centro Europe Direct del Comune di Reggio Calabria in collaborazione con Evermind società benefit e promosso dall’assessorato alle politiche giovanili, l’evento chiude la terna di eventi ha visto una partecipazione trasversale di auditori e di relatori che di volta in volta hanno lasciato le impronte sul tema della biodiversità e della sostenibilità declinata negli aspetti sociali, culturali e d’impresa.

Quello di oggi sarà un incontro di restituzione e di analisi degli apprendimenti acquisiti nei primi due eventi. «Andremo ad identificare – dicono gli organizzatori – azioni concrete che ogni cittadino può intraprendere per tutelare e valorizzare la biodiversità e quali comportamenti possono aiutare la sostenibilità».

La partecipazione attiva degli studenti dell’Accademia di belle arti si è tradotta nella creazione di elaborati artistici contemporanei che saranno presentati durante il seminario di oggi. «Gli studenti dell’Accademia hanno fatto tesoro degli input forniti durante gli incontri – dicono ancora gli organizzatori –. È stato fornito loro un titolo: “L’Arte incontra la Biodiversità!” e da questi spunti sono partiti per approfondire i temi di sostenibilità e biodiversità per trasformarli in un linguaggio artistico in grado di fornire suggestioni e riflessioni sull’importanza di tutelare la natura in tutti i suoi elementi e con tutte le azioni possibili».

I relatori che accompagneranno questo appuntamento conclusivo sono: Michelangelo D’Ambrosio, presidente Slow Food Calabria, e Valeria Barbi, esperta di biodiversità, moderati da Maria Pia Tucci, giornalista, e Francesco Biacca, founder di Evermind.