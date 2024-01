Reggio Calabria regina del gelato. Cesare premiato con i Tre Coni, Pennestrì miglior gusto al cioccolato

Nella cornice del Sigep di Rimini, Gambero Rosso ha anticipato la nuova Guida Gelaterie d’Italia che uscirà in aprile: in aumento i punteggi pieni con i Tre Coni che arrivano a 70, 5 i Premi Speciali. Si segnalano nuove sperimentazioni «con uno sguardo alla sostenibilità, ma senza perdere di vista il gusto». L’ottava edizione della Guida è stata realizzata in collaborazione con Orion. Sono dunque 70 le eccellenze che hanno raggiunto il massimo dei Tre Coni, con un aumento di 8 gelaterie tra le premiate con il punteggio pieno. A livello regionale, la Lombardia spicca con il maggior numero di esercizi (14), principalmente nel capoluogo e hinterland, con alcune esemplari eccezioni a Bergamo, Varese, Monza, Mantova e Vigevano. Seguono il Piemonte (10), con un nuovo ingresso, Emilia-Romagna (9) e Lazio (8) con due nuovi ingressi. Le 8 novità sono: Aria a Torino; I Gelati del Bondi a Firenze; Gelateria Quattrini a Falconara Marittima (An); Tonka ad Aprilia (Lt); Fiordiluna di Eugenio Morrone a Roma; Michel a Peschici (Fg); Gelato Cesare a Reggio Calabria; Santo Musumenci a Randazzo (Ct).