Al via la visita pastorale, l’arcivescovo di Reggio incontra i fedeli

L’arcivescovo Fortunato Morrone darà oggi inizio alla visita pastorale nella diocesi Reggio-Bova, preannunciata nei giorni scorsi e menzionata nel programma di fede del cammino verso il giubileo del 2025, anno di preghiera. Mons. Morrone prepara, inoltre, la concelebrazione eucaristica che presiederà all’Eremo sabato con la partecipazione dei novizi cappuccini di Morano Calabro, animata dalla “Corale Santa Chiara” di Taurianova diretta dal maestro Giuseppe Arena. Nella sua lettera-annuncio, l’arcivescovo Morone ha spiegato, a proposito della visita pastorale nelle parrocchie: «Vengo per condividere la grazia che senza nessun merito ci è stata elargita essendo unicamente di Cristo e insieme di Cristo Gesù. Per conoscervi più da vicino e con voi crescere e confermarvi nella fede, che confessiamo in Gesù nostro unico Maestro e Signore, consapevoli di poter dire con l’Apostolo Paolo che non manca più alcun carisma a voi». Nella basilica dell’Eremo in occasione della funzione di stasera al Duomo a cura dell’arcivescovo, non ci sarà la celebrazione della sera.