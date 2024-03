Reggio, secondo intervento per il restauro del quadro della Patrona

L’effigie della Madonna della Consolazione sarà ancora più bella: il Segretariato regionale per i beni culturali ha approvato e fatto partire la seconda parte del restauro del quadro che raffigura la Patrona della città. In particolare è stato sbloccato l’iter del secondo intervento inserito tra quelli approvati dal Ministero della Cultura nella vecchia programmazione e tra i quali rientra anche il finanziamento per l’esecuzione di lavori di restauro dell’effigie. Si tratta in particolare di “indagini scientifiche, restauro completo del supporto ligneo e della superficie pittorica, teca climatizzata, studio e realizzazione di una idonea imbracatura dell'opera per la movimentazione sugli altari e sulla vara processionale” della tavola dipinta raffigurante la Madonna della Consolazione presso la Basilica Santuario della Consolazione, per un totale di 50mila euro.

