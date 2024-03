Reggio, Falcomatà e Romeo: “Una passerella per Grace inno alla vita, al coraggio e alla bellezza"

In un gremito e rinnovato Auditorium Versace, al Cedir, si è svolta l’attesa manifestazione “Una passerella per Grace”, evento organizzato dalle associazioni “Grace” ed “Artemide” con il patrocinio dell'Amministrazione comunale reggina.

Un’occasione preziosa per donne che hanno vinto il cancro, rinascendo una seconda volta, di riscoprire la gioia di vivere attraverso la bellezza, non come fatto estetico bensì quale simbolo di armonia con se stessi e di riscatto. Uno spettacolo nello spettacolo, un’opportunità di riflessione profonda su un tema doloroso, addolcita dalla leggerezza dello sfilare in passerella con un ritrovato sorriso. Per il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che hanno patrocinato l’evento, a fare gli onori di casa, c’erano il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore Carmelo Romeo.

Significative le parole del Sindaco che ha espresso il suo ringraziamento ai promotori dell'evento. "La passerella per Grace - ha affermato il sindaco - celebra il coraggio delle donne, la bellezza della vita, il sorriso che non si arrende alle cicatrici, la forza della rinascita”. Ed ancora: “Determinate sfide vanno affrontate con coraggio, consapevolezza e senza mai perdere il senso della persona. Ringrazio le associazioni organizzatrici perché le signore che sfilano oggi su questa passerella sono un esempio per tutte le altre donne che ancora stanno attraversando i loro deserti ed hanno bisogno proprio di questi modelli di forza, coraggio e bellezza”.