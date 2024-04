Villa Romana di Casignana, si lavora per la sicurezza dei mosaici-gioiello

Il Segretariato regionale del Ministero della Cultura ha annunciato la consegna dei lavori per il completamento della copertura a protezione dei resti nell'area Est, e la revisione del restauro dei mosaici della Villa Romana di contrada Palazzi di Casignana. Si tratta di 200 mila euro di interventi a protezione del sito che deve essere difeso dagli "attacchi" della salsedine come pure dal forte vento.

Il sito archeologico venuto alla luce nel 1963, ha visto negli anni diversi interventi a protezione in particolare dei ricchi pavimenti decorati con mosaici di grande valore. Scopo dell’intervento è quello di manutenere e migliorare le prestazioni delle coperture presenti e realizzate a protezione degli scavi archeologici, al fine di garantire la massima funzionalità delle strutture, per una ottimale conservazione dei resti della villa.

