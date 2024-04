Reggio, il cine-teatro “Odeon” riapre le porte alla città

Il cine-teatro “Odeon” ha (ri)aperto le porte alla città. All’inizio del chilometro più bello d’Italia tanta gente era lì per assistere al “Gran Galà di primavera” presentato da Elena Presti e Marco Mauro.

Un appuntamento, come detto nell’introduzione, che segna una nuova storia, uno spazio culturale necessario perché i giovani e non solo possano ritrovarsi per condividere.

Tanti gli artisti e tanta l’emozione respirata sin dal primo istante con l’applauso al direttore artistico Roberto Caridi per la non comune capacità di organizzare un evento di così alto spessore culturale. Applausi anche alla proprietà rappresentata dagli avvocati Saverio e Antonio Cuoco e dal prof. Luigi Cordova che hanno voluto continuare il percorso ideato dal professore Andrea Guarna.

Molti gli artisti presenti che hanno parlato di presente e di passato volgendo lo sguardo al futuro attraverso la presenza dei tanti bambini e giovani del coro “Millenote” che hanno aperto la serata.