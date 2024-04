Primo maggio in festa a Reggio con Orietta Berti, Iva Zanicchi e Maninni

Spazio, ancora, allo sport con le finali del Torneo delle Regioni. In programma sono previste due partite, tra le 9:30 e le 11:30, ed altri due incontri alle 15 ed alle ore 17:30. Sul terreno di gioco del PalaCalafiore si sfideranno le squadre giovanili, maschili e femminili di un campionato che ha coinvolto migliaia di sportivi ed appassionati.

L’obiettivo della Città Metropolitana è quello di rendere stabile e duratura la celebrazione del Primo maggio attraverso iniziative che possano alzare l’attenzione sul territorio, farlo conoscere e diventare meta ambita per visitatori e turisti in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta colma di potenzialità e bellezze da ammirare e scoprire.

La gioia di Falcomatà

Il sindaco di Reggio ha commentato il programma di mercoledì sui social. "Siamo quasi pronti per Reggio Primo Maggio. Mercoledì dal pomeriggio fino a tarda sera si alterneranno sul palco all'Arena dello Stretto gli artisti Orietta Berti, Maninni, Iva Zanicchi, Il Cile, Moreno, Carboidrati, Arma, Comete, Shark and Groove, Datura e tanti altri. Un’intera giornata di musica dal vivo, completamente gratuita e con vista sullo Stretto, in quel fantastico scenario che solo la nostra città può offrire. E non è tutto, perché sempre l'1 maggio al mattino si terrà la gara ciclistica "1° Criterium Lungomare Falcomatà" mentre al PalaCalafiore, per tutta la giornata, andranno in scena le finali nazionali del Torneo delle Regioni. In questi giorni la città è piena di turisti che apprezzano le tante bellezze della nostra terra. La storia, l'arte, la cultura, il paesaggio, il buon cibo ed il buon vino. Gli eventi che stiamo organizzando, insieme alle associazioni, sono un'attrattiva ulteriore, che anche i reggini potranno vivere con gioia e spensieratezza. Sono convinto che dobbiamo essere noi per primi ad apprezzare ed amare la nostra città, altrimenti come faremo a piacere a chi la visita? Per me Reggio è la città più bella del mondo. Viviamola, rispettiamola, raccontiamola per come merita. Siamo fortunati ad essere reggini!".