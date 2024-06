Gioia Tauro, cent’anni fa la corsa inaugurale delle Ferrovie Calabro-Lucane

Nella giornata di oggi, il primo tratto ferroviario della linea FdC Gioia Tauro-Cinquefrondi compie 100 anni dalla sua costruzione. Era, infatti, il 1. giugno 1924 quando l’allora azienda Mediterranea Calabro Lucane (poi, Ferrovie Calabro Lucane) aprì per la prima volta l’esercizio ferroviario sul tratto Gioia Tauro-Radicena-Cittanova, che sarebbe stato ultimato il 28 marzo 1929 fino a Cinquefrondi, passando per San Giorgio Morgeto e Polistena, allo scopo di congiungersi con la costruenda linea proveniente da Gioiosa Ionica nell’ambito di un più ambizioso collegamento su rotaia volto alla costruzione della trasversale ferroviaria Gioia Tauro-Gioiosa Ionica Marina.

L’Associazione Metropolitana della Piana, attiva nella Piana di Gioia Tauro con l’obiettivo di promuovere il riutilizzo delle ex linee Taurensi come moderna metropolitana di superficie, incentivarne lo sviluppo turistico e preservarne la memoria storica unitamente alla linea Mammola-Gioiosa, intende celebrare questa storica ricorrenza commemorando l’evento.

