Reggio, arriva lo psicologo di base figura che promuove la salute

Grande partecipazione all'evento gratuito organizzato al Torrione Hotel, dalla Società Scientifica Form-AUPI, riconosciuta dal ministero della Salute, dal sindacato degli psicologi Aupi Calabria, dalla Federazione Italiana Psicologi, dall'associazione AIPSY e dal gruppo professione Psicologo Calabria sulle nuove frontiere della psicologia: “Lo Psicologo di Cure Primarie in Calabria. NeuroPsicologia & Linee Guida DSA”. L'evento ha infatti approfondito la figura del cosiddetto psicologo di base in Calabria e i vari interventi in atto e in arrivo per il benessere psicologico della popolazione, con illustri relatori sulle tematiche proposte: Alessia Mirabelli psicologa psicoterapeuta specialista ambulatoriale U.O.C. di Cure Primarie e U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’Asp di Cosenza; Fabio Pirrotta neuropsicologo, docente dell’Università Magna Grecia di Catanzaro; Mario Sellini psicologo psicoterapeuta già direttore della struttura complessa CSM Lamezia Terme, già segretario generale Aupi e presidente Form-Aupi.

L'iniziativa, rivolta agli operatori del settore, ha promosso un momento di riflessione e approfondimento sulle delicate criticità della salute psicologica calabrese, che richiede massima attenzione in ordine alle varie soluzioni e potenziamenti dei servizi sanitari in ogni realtà provinciale, oggi più che mai attuali e urgenti.