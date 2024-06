Reggio, l’estate senza cartellone: cresce l’attesa per gli eventi

Il programma ancora non c’è. Al momento si sa solo che si articolerà tra il 29 giugno e il 30 settembre. L'Estate reggina è ai nastri di partenza. Ma restano ancora tante le incognite rispetto agli eventi che dovrebbero fare della città dello Stretto un'attrazione. La speranza di vedere nella prima estate di Ryanair la città accendersi di anteprime e cartelloni di prestigio poco si conciliano con una programmazione poco tempestiva. Del resto la manifestazione d’interesse per la raccolte di proposte rispetto alla realizzazione di eventi e festival scade il 30 giugno. Poi ci saranno le fasi di valutazione. Intanto nella fase di organizzazione sono state indicate al momento solo le location.

Qualche altro indizio c'è. Nello schema allegato alla delibera di giunta si legge che l'Arena dello Stretto ospiterà l'Asd Basket in carrozzina dal 3 al 7 lgulio, e l'associazione Nuovi Orizzonti, promotrice della kermesse i Tesori del Mediterraneo dal 29 luglio al 4 agosto. Stesso palcoscenico che si accenderà il 27 luglio con Asd artabesque. E ancora l'area parcheggio della stazione del Lido del Lungomare sarà impegnata dal Progetto Touring il 10 agosto. A parte queste indicazioni tutto tace.