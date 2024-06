Reggio, la 5°C dell'istituto “Augusto Righi” dopo 50 anni... ancora insieme

Sono passati appena 50 anni ma, i “ragazzi” della V^ C dell’Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” di Reggio Calabria, si sono ritrovati in un noto locale reggino per festeggiare il raggiungimento di questo importante traguardo.

Oggi tutti meritatamente in pensione, con i capelli un po’ imbiancati e con qualche chilo in più, ma con lo stesso spirito di allora, hanno ricordato gli anni trascorsi insieme tra i banchi di scuola. Un toccante e commovente ricordo è stato dedicato anche ai compagni scomparsi di recente.



In chiusura, una gradita sorpresa: uno dei compagni ha voluto commemorare questo giorno speciale consegnando a tutti gli ex compagni di scuola un targa ricordo che evidenzia l’Amicizia che lega ancora oggi la classe V^ C.

Al traguardo dei 50 anni ancora insieme, sono stati presenti gli ex alunni: Chindemi, Fazzello, Evoli, Iacopino, Porcino, Morabito, Ascenti, Di Nallo, Assumma, Rogolino, Francesco e Giuseppe Parisi, Canale, Cento, Trimboli, Quartuccio, Neri, Iero.