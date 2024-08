Un tuffo lungo 4,7 chilometri: Roccella si riprende il record del mondo

Dopo l’impresa compiuta l’estate scorsa (poco più di 3 chilometri) e il recente sorpasso (4 chilometri) messo a segno, appena una settimana fa, da Strongoli (Crotone), è tornato ad essere nelle mani e nell’albo di Roccella il primato del “Tuffo più lungo del mondo”. A stabilire il nuovo record da Guinness dei primati è stato un vero e proprio esercito di bagnanti che si sono ritrovati e poi, al via degli organizzatori della mega manifestazione, buttati in acqua con perfetto sincronismo, stabilendo così il nuovo record mondiale: 4 chilometri e 700 metri.

Una lunghissima scia umana, questa, che ha interessato, da nord a sud della cittadina, gran parte della costa roccellese. Uno spettacolo e un colpo d’occhio incredibile, stupendo, con migliaia e migliaia di bagnanti di ogni età lungo la battigia pronti ad entrare in acqua e, pertanto, riprendersi il record e la leadership dell’evento dell’anno organizzato dal Comune di Roccella in collaborazione, in particolare, con la Guardia Costiera e la società “Porto delle Grazie”.