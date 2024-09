Siderno, mai così attesa e desiderata: Maria ritorna a “benedire” dal mare

Ci siamo. Oggi è una delle giornate dei festeggiamenti patronali più attesa dai fedeli: quella della processione a mare, la manifestazione religiosa che i cittadini di Siderno, e non solo quelli, apprezzano particolarmente per il suo fascino, per il suo carisma e per la genuina tradizione popolare, legata al culto della Madonna che si porta appresso. C’è anche un motivo in più che giustifica l’attesa: la manifestazione lo scorso anno è “saltata” a causa del maltempo, con il vento e il mare grosso che impedirono di “imbarcare” la statua della Vergine sulla imbarcazione che la doveva portare in regata lungo tutto il tratto del mare antistante il litorale comunale, scortata, come di consueto, dalle altre imbarcazioni e dai rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. Un rito importante perché il “viaggio marino” della Madonna è legato anche alla solenne benedizione della città. Il timore del maltempo, all’ultimo momento, allora fece prendere la decisione di non imbarcare la Madonna e di celebrare solo la messa sulla spiaggia, che servì ad “accontentare” i fedeli che si radunarono numerosi nello spiazzo di battigia antistante la chiesa di Maria SS. di Portosalvo. La “benedizione” della città fu poi eseguita con la statua della Madonna portata per tutto il lungomare scortata da un serpentone di gente lungo più di un chilometro. Un rito insolito per i sidernesi ma sempre percepito come importante come manifestazione di presenza popolare, che indusse la comunità a guardare con attenzione all’evento anche come fatto beneaugurante per il futuro. Quest’anno, dunque, la processione a mare è doppiamente attesa e (tempo permettendo) non mancherà di suggestione ed emozioni.