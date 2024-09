La Scirubetta, il gelato più antico della storia, in “viaggio” con i Bronzi di Riace

E' iniziato nel migliore dei modi il Festival della Scirubetta a Reggio Calabria con i migliori gelatieri provenienti da tutto il mondo. Ieri sera dalle 22 in poi i gelatieri e pasticceri, insieme ai giornalisti ed agli ospiti di Scirubetta, hanno "viaggiato” nella storia con l'appuntamento al Museo nazionale, alla presenza del direttore Fabrizio Sudano, per “Echi di Magna Grecia”.

La Scirubetta è il gelato più antico della storia! Scirubetta, d'altronde, deriva dalla parola araba “Sherbet” che significa bevanda fresca. Una “passeggiata” con i Bronzi di Riace, allora. E poi, in terrazza affacciati sullo Stretto per una degustazione del tempo che fu, tra storia e tradizioni.

La preparazione di questa “specialità” calabrese, per la cronaca, prevedeva la raccolta di neve fresca aromatizzata con miele di fichi, mosto cotto e, in tempi più recenti, con succo di agrumi, frutta, caffè e cioccolata.