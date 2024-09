Madonna della Consolazione di Reggio, la mattina l’offerta del Cero e la sera il concerto di Fedez

Oggi la città si affida, come ogni anno, alla “sua” Madonna della Consolazione. Un rito che si ripete sempre uguale nel tempo e nei modi. Cambiano le parole ma il contenuto è lo stesso. Questa mattina alle 10, infatti, il sindaco Giuseppe Falcomatà si recherà in Cattedrale e offrirà alla Patrona il “cero votivo” chiedendo la sua protezione per la città, che mai come adesso ha bisogno del sorriso della sua Madre celeste per cercare di superare le troppe lotte intestine che la dilaniano e ritrovare almeno un momento di pace.

Da dieci anni in qua, la città è spaccata in due: o con Falcomatà o contro Falcomatà. Non ci sono vie di mezzo. Maggioranza e minoranza non sono mai riuscite a trovare un tema unificante, non hanno mai trovato un argomento utile a compiere uno sforzo comune per lo sviluppo della città. O di qua, o di là: tertium non datur. Ecco perché l’offerta del Cero alla Madonna, quest’anno, sembra assumere un valore particolare. Troppe polemiche, troppi dubbi, troppi interrogativi, troppi veleni... a Reggio serve un po’ di Consolazione e solo la Madonna – nonostante Fedez – la può dispensare. Ecco, come sempre il veleno sta in coda: il concerto di Fedez per chiudere i festeggiamenti in onore della Madonna era qualcosa che il Comune poteva risparmiarsi.