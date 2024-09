Il Rotary Club Reggio Calabria all'udienza generale del Papa

Il Rotary Club Reggio Calabria ha partecipato questa mattina all’udienza generale di Papa Francesco in Vaticano. La delegazione, di cui hanno fatto parte autorità rotariane tra cui il governatore del Distretto 2102 Maria Pia Porcino e il past governatore del Distretto 2100 Alfredo Focà, è stata guidata dal presidente Giampaolo Latella. Per la prima volta il Rotary reggino ha preso parte al tradizionale incontro del mercoledì con il Santo Padre, in un’atmosfera di festa tra i pellegrini provenienti da tutto il mondo. “Tenevamo molto a ribadire il nostro profondo rapporto di fede e di vicinanza alla Chiesa e ai suoi valori – afferma il presidente Latella -. L’apprensione della vigilia, legata alle non perfette condizioni di salute del Papa che avevano portato alla cancellazione delle udienze dei giorni precedenti, si è sciolta nella felicità di tutti noi quando, poco prima dell’arrivo del Pontefice, tra le delegazioni presenti in piazza è stata salutata anche la nostra. Sentire risuonare il nome del nostro club e della città di Reggio Calabria nella solennità di San Pietro ci ha riempiti di emozione. La riflessione del Santo Padre sui rischi della superstizione e, per certi versi, della tecnologia ha toccato un tema sul quale è necessario soffermarsi, anche al fine di promuovere attività di service rivolte ai giovani. Ma ci preme più di tutto sottolineare – conclude Giampaolo Latella – l’idem sentire che ci unisce alla Chiesa nell’impegno per la pace e per il servizio agli ultimi”.