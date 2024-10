Reggio Calabria si prepara al gran finale di Cosmos 2024: giovedi si apre il sipario al CineTeatro Metropolitano

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova edizione del Festival Cosmos , l’evento internazionale di divulgazione scientifica promosso dalla Città Metropolitana che include il Premio Cosmos, realizzato in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana.

I libri finalisti sono: “Eroica, folle e visionaria. Storie di medicina spericolata” di Silvia Bencivelli (Bollati Boringhieri Editore); “Quando Darwin incontrò Flash Gordon. Scienza e cultura di massa tra Otto e Novecento” di Marco Ciardi (Carocci Editore); “Prima del Big Bang. Come è iniziato l'universo e cosa è avvenuto prima” di Gian Francesco Giudice (Rizzoli Editore); “Maksimovič. La storia di Bruno Pontecorvo” di Giuseppe Mussardo (Castelvecchi Editore) e “Viaggio al centro del cervello. Esplorare la mente con parole, immagini, fumetti” di Fabrizio Benedetti e Luca Morici (Carocci Editore) già vincitore di Premio Cosmos Studenti.

Dal 10 al 13 ottobre, quindi, avranno luogo spazi teatrali, musicali e letture in un programma ben articolato lungo i punti nevralgici della città e, a Palazzo Alvaro e al Castello Aragonese, saranno attivi laboratori scientifici a cura del Cnr-Ipcf, dell’Università Mediterranea e dell’Unical con il coordinamento a cura di Riccardo Barberi. In Piazza Italia, poi, sarà proposta un’esposizione in collaborazione con Unirc, Unical Inaf, Ispra, nonché Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Planetario metropolitano e Case editrici.