A Messina il 74enne reggino Gennaro Cortese si laurea per l'ottava volta e la dedica alla moglie Mara

Non un semplice mazzo di rose o una cena romantica: per celebrare il mezzo secolo di vita insieme alla sua adorata sposa Mara, Gennaro Cortese ha scelto di dedicarle la sua ottava laurea. A quasi 74 anni, il reggino gia dirigente Telecom, ha conseguito un nuovo titolo accademico in Turismo e Spettacolo al dipartimento Unime di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali discutendo una tesi sul Cunto con relatore il prof. Dario Tomasello, nella quale ha tratteggiato la figura del contastorie e del cantastorie partendo dai lavori dei due celebri autori siciliani Mimmo Cuticchio e Peppino Celano. Una storia appassionata quella di Cortese, affamato di conoscenza e innamorato della vita. Padre di tre figli - Lorenzo, Raffaella e Andrea - nonno di sei nipotini e in attesa del settimo, Gennaro ha sempre contato sul sostegno della famiglia,con la quale ha condiviso ogni momento lieto e meno lieto. Lo scorso anno la settima laurea aveva voluto dedicarla al padre Lorenzo, che morto giovanissimo quando lui ne aveva appena 14. Le altre sei lauree sono state singolarmente dedicate ai nipoti, un'importante "eredità culturale che,ha detto,mantenga vivo in loro il ricordo del nonno anche quando non ci sarà più". Nel 2020 Cortese è stato insignito dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria del “San Giorgio d’Oro”, nel 2023 ha ricevuto il premio Nazionale alle eccellenze ”Reggio Calabria Day”. Attualmente è presidente provinciale e regionale dell’Associazione nazionale ufficiali delle Forze armate italiane e presidente provinciale dell’associazione combattentistica il Fante. Fra 5 mesi nascerà il settimo nipotino e Gennaro sta già pensando al "regalo" per lui.....la nona laurea!!!!