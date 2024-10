Reggio, l'ottava edizione di Biesse: premiati i “magnifici” undici

«È questo il valore che qualifica e unisce le eccellenze che oggi premiamo», esordisce la presidente Bruna Siviglia incassando tanti complimenti per questa ottava e splendida edizione, mentre il brindisi di amicizia di Clelia Marchetta accomuna gli insigniti: Lino Morgante, Teresa Marafioti, Olga Tarzia ed ancora, Teresa Principato, magistrato antimafia che ha rappresentato un pezzo di storia del nostro Paese; Pietro Cozzupoli, già primario dell'unità di urologia e trapianto del rene del Gom; Mario Smorto, medico specialista in ortopedia e traumatologia; Stefano Poeta, agronomo e presidente nazionale Epap Cassa previdenziale; Francesca Cozzupoli, direttore generale Confindustria Reggio; Gaetano Massara, arbitro a livello nazionale del campionato di calcio di serie A. Antonino Cotrupi per il volontariato volto noto della nostra città, sempre con la macchina fotografica in mano (il premio è ritirato dalla nipote Giulia Calabrese e consegnato dalla professoressa Antonietta Morabito); ancora, premio giovani al regista reggino Claudio Quattrone.

Cinquant’anni di professione