Goel, la bussola antimafia. Un “viaggio” nell’impegno del gruppo cooperativo di Gioiosa Ionica

Da sette lunghissimi anni non subiscono aggressioni di alcun tipo, mentre prima in media contavano tre aggressioni l’anno tra bombe, incendi e danneggiamenti. Il messaggio accende speranza e più che buoni propositi. E di fatto nessuno della grande comunità di imprenditori, cooperatori, attivisti che fa capo alla missione Goel è più stato danneggiato dalla ’ndrangheta, come invece accadeva prima. Vincenzo Linarello, fondatore e presidente di Goel – Gruppo cooperativo, classe 1970, di Gioiosa Ionica, ha lanciato un messaggio che sta facendo il giro dello stivale e fa parlare, dopo la puntata di “Presa diretta”, del gruppo cooperativo che oggi unisce 13 cooperative sociali, due cooperative agricole e altrettante associazioni, una fondazione e 33 tra aziende agricole e imprese sociali che danno lavoro dipendente a 325 persone e oltre a sostenere un grande numero di collaboratori. Il nome? Evocativo. È una parola biblica, significa “il riscattatore”.

«Il messaggio non è casuale ma è pensato – racconta Vincenzo Linarello – vedendo la reazione della gente dopo gli attentati di ’ndrangheta che ovviamente era disfattista. La gente diceva “qui è una terra maledetta, non cambierà mai nulla”. Tutto questo ha un nome, si chiama “depressione sociale” e cosa significa lo abbiamo messo nero su bianco nel libro “Manuale dell’etica efficace”. La depressione sociale è un potente strumento di controllo del territorio perché un popolo sfiduciato non ha bisogno di essere represso perché nemmeno ci prova a cambiare le cose. È la speranza che è infatti pericolosa per le mafie così per tutti coloro che non vogliono la libertà e la democrazia».

Per Linarello questa è una vera strategia da applicare, più del buon umore che può essere contagioso: «Quando la gente comincia a sperare, quando percepisce che il suo impegno vale la pena e può servire la gente si attiva e quindi cominciano a nascere iniziative e i “no.” Noi di Goel stiamo cercando da fare di apripista. Stiamo facendo vedere che le comunità locali hanno potere».

Ma questa storia ha molti inizi e ci ricorda che nulla nasce per caso. Una precisazione che arriva dritta quando chiediamo al calabrese illuminato cosa faceva prima: «Io non ho una vita precedente – continua – la mia è stata una scelta di fede. Gesù e i Vangeli li ho sempre letti in una chiave di liberazione anche dalle ingiustizie. Ero davvero molto giovane, a 18 anni ho sentito che Gesù mi chiamava a mettermi al servizio della libertà, della dignità, della giustizia sociale. E da lì in poi ho cominciato a mettere insieme i mattoncini. Dapprima ho fatto un’associazione locale, poi è nata una piccola comunità di vita, Comunità di Liberazione dove io ancora vivo, poi è nato Goel, con l’obiettivo di innescare percorsi di riscatto e cambiamento, opponendosi alla ’ndrangheta e dimostrando che l’etica oltre che giusta può anche essere efficace. Poi va menzionato il lavoro della Diocesi di Locri con Giancarlo Bregantini vescovo. L’incontro con Nicola Gratteri e con tante persone significative nella mia vita. Insomma, il mio impegno ha radici lontane».

Un impegno necessario in una terra in cui la mafia ha cambiato pelle: «La ’ndrangheta oggi ha consolidato quel sistema di alleanze con la massoneria deviata: quindi in realtà in Calabria ci sono tanti volti della ’ndrangheta. Vi è quella stracciona e rurale che chiede la mazzetta ai supermercati sotto forma di assunzioni per figli e parenti, e poi quella evoluta impegnata più direttamente in politica che ha fatto un salto di qualità da un punto di vista soprattutto economico e che si è infiltrata nei luoghi dell’economia e dello Stato». E in questo contesto Goel è un faro: «Noi ci definiamo una comunità di riscatto – puntualizza il nostro calabrese resistente – e in realtà le attività economiche non sono il vero obiettivo. Noi abbiamo intuito che per rendere autorevoli certe proposte che vengono fatte ai calabresi prima di dirle bisogna farle. I miei conterranei ne hanno viste tante, illusioni, disillusioni e ormai credono poco alle parole. Se al nostro popolo vogliamo indicare una direzione prima di tutto dobbiamo percorrerla. Noi siamo uomini e donne della Calabria, attivi su tre province, che operiamo in settori diversi ma consapevoli che il proprio lavoro ha una valenza politica nel senso più genuino del termine e non partitica. La nostra è una visione di cambiamento che vogliamo diffondere all’interno del territorio». E il messaggio per i giovani è uno: «Prendete atto di quello che è accaduto. La vicenda delle feste della ripartenza è emblematica: alle aggressioni mafiose abbiamo risposto con una mobilitazione di speranza e la ‘ndrangheta ha fatto un passo indietro. Questo dice tutto. Se stai zitto silenzio e sopporti sei nelle loro mani e riconosci alla criminalità un potere che in realtà non ha. E per questo diciamo “non abbiate” timore, mettetevi insieme perché il “noi” è più potente del potere mafioso».