Reggio, dal servizio all'inclusione: Sambatello “adotta” la giovane postina

Gara di solidarietà per aiutare una portalettere rimasta in panne con l’auto di servizio. Doveva essere una giornata come tutte le altre: l’arrivo di buon mattino presso il centro distribuzione, la sistemazione della corrispondenza e la partenza a bordo dell’auto aziendale verso Sambatello, dove giornalmente la portalettere Sara Nicolò distribuisce la corrispondenza ai cittadini. «Arrivata nella frazione – racconta la giovane postina –, la macchina si è improvvisamente fermata e non è più ripartita». Comunicato l’inconveniente alla responsabile del Centro di distribuzione a Pentimele e in attesa di una macchina sostitutiva, alcuni cittadini si sono accorti che qualcosa non andava. «A quel punto, mentre ero in attesa che arrivassero i colleghi da Reggio – commenta sorridendo Sara – mi sono ritrovata al centro di una gara di solidarietà tra chi si fermava per capire cosa fosse successo e chi, dalle case vicine, è accorso con caffè, biscotti e acqua».

Da circa un anno Sara è la postina titolare delle frazioni Sambatello, San Giovanni di Sambatello e Diminniti, tre piccole realtà abitative di circa 1500 abitanti. «Al di là dell’episodio del guasto dell’automobile, il rapporto che si è instaurato con i cittadini di Sambatello – racconta la dipendente di Poste Italiane – è un rapporto davvero speciale, fatto di rispetto reciproco e amicizia. Mi sento quasi adottata da una grande famiglia: spesso mi invitano per una pausa caffè o mi corrono dietro con un succo di frutta in mano e c’è chi, addirittura, mi vorrebbe ospitare a pranzo: tutto questo mi rende felice e mi inorgoglisce perché credo che i buoni rapporti aiutino a lavorare meglio».

Sara Nicolò entra a far parte di Poste Italiane giovanissima, con un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel 2019 viene assunta definitivamente in Azienda e dopo una breve parentesi di lavoro a Genova, sempre come portalettere, rientra nella sua città di origine, Reggio Calabria La struttura reggina di Poste Italiane è tra le più importanti della provincia, in termini di volumi di posta lavorata. Nei primi sei mesi del 2024, nella sola provincia di Reggio Calabria c’è stato un incremento del 58% dei pacchi consegnati rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre in tutta la regione il dato si è attestato intorno al +70%.