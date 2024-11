A Reggio Calabria «lezioni di tango» con Anna Mallamo: incontro al Samarcanda

La danza più intensa del mondo, le sue mille implicazioni culturali ed emotive, le epoche che ha attraversato, le mille giovinezze che continua a conoscere: il tango, amato immortale, sarà al centro dell’incontro in programma oggi pomeriggio alle 17,30 all’Arci Samarcanda di via Cuzzocrea 11. La giornalista della Gazzetta Anna Mallamo, autrice del libro «Lezioni di tango» (Città del Sole), converserà con Claudia Gargano di tango, tangueri e varia umanità: le lezioni sono quelle che il tango, maestro assoluto, non smette di darci. Organizza l’associazione culturale Arci Samarcanda; saranno presenti il maestro Franco Lo Schiavo e il tdj Clemente Russo.