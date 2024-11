Reggio, nella giornata internazionale dell'albero rinasce l'aiuola Italo Falcomatà nel cortile dell'IC Vitrioli - Principe di Piemonte - Galilei Pascoli

"Un ringraziamento speciale agli alunni dell'Istituto comprensivo Vitrioli - Principe di Piemonte - Galilei Pascoli che proprio ieri, in occasione della Giornata internazionale dell'albero hanno vissuto un'intera mattinata all'insegna dell'ecologia curando l'aiuola realizzata in occasione della festa dell'albero del 1997 quando con l'allora sindaco Italo Falcomatà venne messo a dimora un arbusto oggi fiorente proprio nel cortile della scuola". E' quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

"Grazie alla cura degli alunni di terza classe - ha affermato il sindaco - questo spazio verde torna a risplendere e con il supporto di Legambiente si ridona al cortile della scuola il colore e l'allegria. Un esempio di come i bambini possano essere modello per gli adulti, attraverso comportamenti positivi in grado di generare un positivo spirito di emulazione".