Turismo in Calabria e nella Locride, il sogno della Riviera Cristallina

La Riviera Cristallina è un progetto nato con l’obiettivo ambizioso di trasformare la Calabria in una destinazione turistica di eccellenza, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e di valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale di un territorio straordinario. Concezione e sviluppo di questo progetto si sono svolti in fasi ben definite a partire dal 2018, grazie all’iniziativa privata guidata dal console onorario d’Italia a Cancun, il dott. Filippo Strano. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico, sociale, politico e della tecnologia, maturata nella rinomata Cancun, Strano ha portato in Calabria un approccio unico e internazionale, basato su standard di competenza elevatissimi, che mira a esaltare l'autenticità e la bellezza della Riviera Cristallina. Strano ha introdotto pratiche consolidate, come la creazione di network locali e internazionali e l'adozione di tecnologie innovative, ora applicate con successo nella Riviera Cristallina. Ad esempio, l'introduzione del sistema di geofencing ha trasformato il modo in cui gli eventi locali vengono vissuti, migliorando significativamente l'interazione tra visitatori e territorio.

Il progetto Riviera Cristallina non si limita a promuovere il turismo, ma intende essere un progetto sociale e culturale, rivolto innanzitutto ai cittadini locali. Partendo dall'idea che «non esiste successo per una destinazione turistica se non è vissuta e goduta innanzitutto dai propri cittadini», la Riviera Cristallina si propone di rigenerare il tessuto sociale, riattivando i centri storici e le comunità dei comuni coinvolti. Ad oggi, il progetto copre un territorio che comprende 29 comuni, estendendosi su una superficie di circa 700 km² con oltre 45 chilometri di costa. Tra questi, 19 comuni hanno firmato ufficialmente il Memorandum of Understanding (MOU), impegnandosi come partner del progetto. L'iniziativa è supportata anche da aziende locali: 30 imprese hanno già aderito, dimostrando la loro fiducia nello sviluppo sostenibile della Riviera Cristallina. Con una visione a lungo termine e un approccio sostenibile, il progetto aspira non solo a trasformare il territorio calabrese, ma anche a creare opportunità per i giovani, stimolando una crescita economica duratura e rafforzando il legame tra i cittadini e le istituzioni, ponendo le basi per un turismo che sia davvero inclusivo e rispettoso del contesto sociale e ambientale. Questi valori fondanti e questa visione guidano l’articolazione del progetto, pianificato su due grandi fasi che tracceranno il percorso di sviluppo e crescita della Riviera Cristallina.