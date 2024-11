Reggio tra dolidarietà e tradizione: a villa Genoese Zerbi un evento benefico per il progetto “Corredino sospeso”

“Dicembre è il mese dei bambini, un periodo dedicato ai colori e alle sorprese”, spiega Vincenzo Pennestrì, patron della Cremeria Sottozero e anima di Villa Genoese Zerbi. “Abbiamo voluto fare della villa un luogo non solo di bellezza, ma anche di solidarietà, dove le nostre creazioni abbiano un significato ancora più profondo”, aggiunge il maestro gelatiere, noto per la sua dedizione alla qualità e all’innovazione.

L’evento sarà un viaggio multisensoriale che coniuga il gusto con una crispellata solidale e la degustazione dei celebri panettoni firmati Sottozero, le note della musica natalizia e la magia di creazioni artistiche come ceramiche artigianali e allestimenti floreali. Il cuore della serata sarà l’albero di Natale solidale, decorato con ceramiche uniche, simbolo di speranza e vicinanza a chi ne ha più bisogno.

Il mese delle festività natalizie si apre con un evento che unisce solidarietà, arte e tradizione a villa Genoese Zerbi . Domenica 1° dicembre, a partire dalle 18.00, la storica dimora reggina sarà teatro di un’iniziativa benefica in collaborazione con il progetto “Corredino sospeso”, che sostiene centinaia di famiglie e bambini in difficoltà.

Sottozero e Vincenzo Pennestrì: eccellenza calabrese nel mondo

Fondata nel 1992 da Fortunato “Tito” Pennestrì, la Cremeria Sottozero è oggi un punto di riferimento per il gelato artigianale, grazie alla passione e alla visione di Vincenzo Pennestrì, presidente dell’Associazione Gelatieri Italiani e Ambasciatore del gusto. L’attività produce oltre 900 chili di gelato al giorno, valorizzando materie prime locali e seguendo principi di sostenibilità ambientale.

Dopo il successo al programma televisivo “Cake Star”, che nel 2023 ha premiato Sottozero come migliore pasticceria di Reggio Calabria, e il recente riconoscimento del Gambero Rosso per il miglior gelato al cioccolato d’Italia, Vincenzo Pennestrì ha dato nuova vita a Villa Genoese Zerbi, trasformandola in un polo di eccellenza gastronomica e culturale.

Con questa iniziativa benefica, Sottozero conferma il suo impegno per il territorio, unendo tradizione e solidarietà in un Natale che accende la luce della speranza.