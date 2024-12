Il DroneShow "Reggio sei un incanto" fa il bis FOTO

Dopo lo straordinario successo d'esordio, il DroneShow "Reggio sei un incanto" fa il bis. A causa delle condizioni meteo sfavorevoli verificatesi ieri in occasione degli spettacoli programmati nell'ambito del cartellone di "Reggio Città Natale", l'Amministrazione comunale reggina guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha programmato per oggi, domenica 22 dicembre, una doppia replica straordinaria del Drone Show.

Gli orari previsti, che potrebbero comunque subire delle piccole variazioni dovute ad aspetti tecnici, sono le ore 19.00 e le ore 22.00. Il punto di osservazione più efficace è, come già nella prima proiezione di ieri, l'area adiacente all'Arena dello Stretto.

L'evento è finanziato grazie alla programmazione del Pn Metro Plus in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un inedito per Reggio Calabria, tra i pochissimi casi in Italia ed in Europa di spettacoli luminosi a tema natalizio.

Lo spettacolo luminoso dei droni sullo Stretto è realizzato dalla Società Artech, azienda che dal 2015 offre effetti speciali e soluzioni spettacolari per l'industria dell'intrattenimento in più di 39 paesi. Dal 2021, rappresenta in Italia Dronisos, leader mondiale nella tecnologia dei droni automatici per spettacoli, rafforzando un’alleanza che ha già rivoluzionato il settore. Grazie alla sinergia tra coreografi, ingegneri e specialisti di sicurezza, Artech e Dronisos collaborano su scala internazionale per creare spettacoli unici, capaci di coinvolgere da pochi a migliaia di droni in coreografie mozzafiato, gestite interamente da sistemi automatici e garantite da tecnologie all’avanguardia. Dronisos, fondata nel 2016, combina la tecnologia ingegnerizzata nel suo headquarter di Bordeaux con il know-how di Parrot, partner esclusivo e leader europeo nella produzione di droni. Con oltre 40.000 spettacoli realizzati in più di 22 paesi, i suoi show sono protagonisti nei più grandi eventi internazionali e parchi tematici del mondo. Questi spettacoli, che fondono la precisione della macchina con la creatività dell’uomo, offrono un’esperienza emozionale unica, aprendo nuovi orizzonti per lo storytelling e ridefinendo i confini del drone-entertainment a livello globale.