Polizia di Stato, all'Ospedale Morelli di Reggio Calabria Babbo Natale arriva su una moto

Anche quest'anno, grazie ad un gesto di solidarietà dei Babbo Natale in moto del Moto Club Polizia di Stato, la magia del Natale ha riempito di gioia i cuori di tanti piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Morelli di Reggio Calabria. L'iniziativa, ormai diventata una tradizione, è stata organizzata dalla Delegazione di Reggio Calabria Moto Club Polizia di Stato in collaborazione con il personale medico e infermieristico dell'ospedale.

Nella mattinata di ieri, decine di motociclisti vestiti da Babbo Natale, scortati da una pattuglia in moto dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, hanno attraversato la città in un'allegra parata portando con sé non solo doni, ma anche un messaggio di vicinanza e sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti.

“Portare un sorriso a questi bambini ed alle loro famiglie è il nostro modo di rendere il Natale un po' più speciale, anche nei momenti difficili,” ha dichiarato il delegato del Moto Club Polizia di Stato di Reggio Calabria, Antonio Campolo.