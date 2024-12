La magia del Natale con la neve a Bova, il borgo incantato della Calabria FOTO

Bova, uno dei borghi più suggestivi della Calabria, si è svegliato avvolto da un manto di neve, regalando uno scenario da fiaba in pieno periodo natalizio. Questo piccolo gioiello dell’Aspromonte, conosciuto per la sua ricca storia e le tradizioni grecaniche, si trasforma in un luogo incantato quando le temperature scendono e i fiocchi bianchi decorano le sue case in pietra e le strette viuzze.

La neve, rara in queste zone, aggiunge un fascino unico al borgo, dove il Natale è già un momento di forte connessione comunitaria e spiritualità. Le luci natalizie, che ornano la piazza e i vicoli, brillano ancora di più riflettendosi sul candido tappeto di neve, creando un’atmosfera di serenità e bellezza senza pari.

Bova, con il suo panorama mozzafiato che abbraccia il Mar Ionio e l’Aspromonte, offre un’esperienza autentica e lontana dal caos delle grandi città. La neve amplifica la magia, invitando abitanti e visitatori a godersi il calore dei camini accesi, il profumo dei dolci natalizi e il senso di pace che solo un luogo così speciale può donare.