Sigep, Francesco Sottilaro da Villa San Giovanni è il miglior gelatiere del 2025 FOTO

Francesco Sottilaro, brillante esponente dell'arte gelatiera e pasticciera di Villa San Giovanni, ha ricevuto il premio di miglior gelatiere del 2025 al Sigep di Rimini.

Sottilaro essendosi qualificato tra i primi 3 gelatieri a Roma (13-15 novembre 2024) per la Coppa Italia Gelateria 2024, è entrato di diritto nei 12 finalisti che oggi, 22 gennaio, si sono sfidati per vincere il titolo di miglior gelatiere del 2025.

Come previsto dal regolamento della rinomata competizione, i 12 concorrenti hanno dovuto realizzare, per la prima prova, un gusto gelato ideato e prodotto con i soli ingredienti contenuti nella dispensa messa a loro disposizione.

Sottilaro ha realizzato un goloso gelato al cioccolato fondente dell’Ecuador che gli ha permesso di rientrare nei 4 finalisti.

Per la sfida finale, invece, Francesco ha proposto un fresco sorbetto Cocco&Mango.

"Emozionati - si legge in un post del Bar Boccaccio di Villa San Giovanni - e infinitamente grati per aver conseguito questo prestigioso riconoscimento. Un grazie speciale va agli amici e colleghi dell’ Associazione Italiana Gelatieri e AIG Puglia. Grazie a tutti voi, amici e clienti, per il costante supporto che ci dimostrate".