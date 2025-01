Campionato del Bergamotto in Pasticceria, Apei: “Aperto a tutti i professionisti del settore, senza alcuna preclusione”

Riceviamo e pubblichiamo la precisione dell'APEI sul Campionato del Bergamotto in pasticceria

In merito all’annuncio del primo Campionato del Bergamotto in Pasticceria, APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) sottolinea che l’iniziativa è nata con l’intento di celebrare e promuovere il bergamotto di Reggio di Calabria come eccellenza italiana, attraverso un concorso inclusivo, aperto a tutti i professionisti del settore, senza alcuna preclusione.

Per la prima volta in assoluto, un’iniziativa di carattere nazionale si pone l’obiettivo di valorizzare il bergamotto, unicità del territorio calabrese, conferendogli il rilievo che finalmente merita nel panorama della pasticceria italiana. Si tratta di un’occasione unica per portare questa straordinaria risorsa oltre i confini (e purtroppo i campanilismi) locali, consolidando la sua identità in tutta Italia.

Qualsiasi affermazione che miri a distorcere questo spirito inclusivo si riduce ad essere una puerile e sterile polemica con il chiaro ed unico intento di ricercare un po’ di visibilità.

Con l’occasione si rinnova l’invito a tutti i pasticceri italiani, senza distinzioni territoriali o associative, a partecipare con entusiasmo a questo grande evento, portando il loro contributo e la loro passione.