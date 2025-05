“Reggio Calabria Street Food Fest”, stasera il gran finale

Tutto pronto per il gran finale del “Reggio Calabria Street Food Fest”, la kermesse del gusto organizzata da Eventivamente, in partnership con la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria. L’evento che, da giovedì, sta registrando un successo grandissimo, con numeri da record, si concluderà oggi con la proclamazione dei migliori street fooder e una serie di premi speciali.

Migliaia di persone provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia hanno affollato il Lungomare Italo Falcomatà, trasformato in una vivace festa del gusto. L’evento celebra il miglior cibo di strada, offrendo occasioni di aggregazione e convivialità uniche.

“In un’epoca segnata dalla globalizzazione - ha sottolineato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà - l'enogastronomia, anche quella veloce di strada, è sempre più sinonimo di qualità, di identità, di marcatore identitario e di promozione territoriale. Sono orgoglioso di come la città, anche in quest’occasione, si sia fatta trovare pronta ad un grande evento, in grado di unire gastronomia, cultura e intrattenimento, attraverso l’esaltazione più autentica di profumi, sapori e colori tipici della bellezza della nostra terra e di tutto il Sud. Un’edizione dalla formula collaudata che puntiamo a riproporre anche nei prossimi anni, perché, crediamo che la valorizzazione delle nostre specialità e delle creatività artigianali gastronomiche, rappresentino un fondamentale strumento di sviluppo per tutto il territorio, in particolare sul piano turistico”.