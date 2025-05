"Uniti per la Legalità": unanime richiesta di confronto e collaborazione tra Istituzioni e professionisti

Si è conclusa la quinta edizione del Convegno "Uniti per la Legalità", organizzato dall'UNGDCEC in collaborazione con la Commissione Diritto Penale dell'Economia e Consulenze Tecniche. L'evento, ospitato dall'Uliveto Principessa, bene confiscato alla criminalità organizzata, ha affrontato il tema della restituzione dei beni confiscati alla collettività e del ruolo strategico del professionista nel percorso per la destinazione dei beni.

I lavori del convegno, introdotti da Enrico Lombardo, delegato di Giunta, e Francesco Savio, presidente della Fondazione Centro Studi UNGDCEC, hanno visto la partecipazione di diverse istituzioni e professionisti. Le due tavole rotonde del convegno sono state moderate da Carolina Rumboldt, delegato di Giunta, e Rosanna Dispenza, presidente di commissione.

I partecipanti hanno discusso delle criticità del sistema e della necessità di intensificare i momenti di studio e riflessione tra le parti in causa. Il Presidente dell'associazione, Francesco Cataldi, ha confermato la disponibilità a partecipare ai necessari tavoli tecnici che potranno essere istituiti.