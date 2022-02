La Reggina aspetta il via libera per Folorunsho e Kupisz

L'attesa per lo “scambio di documenti” può essere più snervante di una trattativa. Assomiglia ad un periodo di sospensione infinito che si vorrebbe accorciare con ogni mezzo. Ci si ferma in attesa. Ed è proprio in questa fase la Reggina, che mantiene la fiducia, sicura di aver concluso gli affari per il ritorno in amaranto di Michael Folorunsho (23) e l'arrivo di Tomas Kupisz (32), due pedine che potenzialmente potrebbero rivoluzionare lo scacchiere del nuovo tecnico Roberto Stellone. Gli accordi ci sono, sia con le società di appartenenza che con i calciatori, già proiettati verso la nuova sfida.

Negli uffici della società attendono i documenti necessari per ratificare gli acquisti e, successivamente, dare il via libera agli annunci ufficiali. È questione di ore.

Sfoltire. Due nuovi innesti che se da un lato offrono alternative tattiche efficaci, dall'altro impongono l'esigenza di cedere. Mancano quattro giorno al “gong” della sessione invernale del calciomercato e la Reggina ha venti calciatori la lista “over” satura. Per liberare caselle e ridurre i costi di gestione, deve obbligatoriamente sfoltire. Sono tre gli indiziati a lasciare la squadra, tutti calciatori giunti in Calabria l'estate scorsa che, per potenzialità e rendimento, non hanno convinto. Il difensore Vasco Regini (31) valuta le proposte giunte sul tavolo del suo entourage, provenienti tutte dalla Serie C, soluzione che non convince l'ex Sampdoria. Hanno più mercato invece gli esterni Federico Ricci (27) e Karim Laribi (30). Per il primo è ben avviata la trattativa con l'Ascoli per la cessione in prestito fino a giugno. I bianconeri cercano un calciatore con le sue caratteristiche per il tridente di Sottil: il dialogo tra le due società ha già prodotto un'intesa di massima, si lavora per limare i dettagli con la sensazione che l'esterno sia vicino alle Marche. Tre compagini di C hanno manifestato interesse per Karim Laribi: sono Pescara, Virtus Entella e Triestina. Gli abruzzesi appaiono non solo i più convinti ma anche la meta “preferita” dell'ex Hellas Verona, consapevole di essere prematuramente giunto al termine della sua breve esperienza amaranto.

Il resto. Finché non si riuscirà a snellire l'organico diverrà impossibile pensare ai rinforzi, anche se sottotraccia il ds Massimo Taibi continua a dialogare con diverse società per assicurare a Stellone almeno due elementi nuovi. Il ritorno di Folorunsho, inoltre, apre scenari tattici differenti. Centrocampista moderno, forte fisicamente e tecnicamente, è diventato uno vero e proprio jolly, pietra preziosa per ogni allenatore. Può giocare da trequartista, sfruttando i suoi inserimenti in zone gol, ma anche da “seconda punta” atipica, muovendosi al fianco del centravanti. Offre varianti tattiche plurime e potrebbe modificare l'approccio di mercato degli amaranto in questo rush finale, indirizzando la ricerca verso altri ruoli.

L'agente di Denis: «Lui vuol restare»

Il procuratore di German Denis, Lorenzo De Santis, delinea la posizione dell'attaccante argentino. «German si allena sempre con il massimo impegno, pronto a dare una mano alla squadra in qualsiasi momento. Sta bene a Reggio e vorrebbe finire il suo percorso con la Reggina. È chiaro che ci sono molte valutazioni da fare, è arrivato un nuovo allenatore e gli amaranto hanno anche dei problemi di lista over. Sono arrivate due richieste dall'estero per lui, dal sud America, ma al momento la volontà di Denis è quella di vivere fino in fondo l'esperienza con la Reggina che termina a giugno, prima di decidere il suo futuro. Il mercato vive una situazione generale di grande difficoltà, ma Taibi facendo un ottimo lavoro».

