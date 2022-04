Torna la tradizione, la città si riprende la Corrireggio

La città era rimasta orfana di una corsa che era identitaria e soprattutto era il simbolo dell’avvio della stagione estiva. Un’iniziativa che era stata congelata a causa della pandemia ma adesso riprende la sua corsa. È una bellissima sorpresa che sembra uscire idealmente dall’“uovo di Pasqua”. La Corrireggio, tradizionale e popolare manifestazione ecologico-sportivo della primavera reggina, questa volta si correrà nuovamente in presenza.

Dopo due anni segnati drammaticamente dalla pandemia e dalle normative anti-Covid19 che ne hanno impedito lo svolgimento, la corsa/camminata podistica lascerà i social - dove si era provvisoriamente allocata nel 2020 e 2021, e da dove ha corso virtualmente attraverso la formula “Fantastica”, che pure ha suscitato un grande successo - per riprendere a far sentire il battere reale dei propri passi e il piacere del vociare collettivo sul lungomare di Reggio Calabria.

