Reggina, un successo per salutare i tifosi

«Il contratto è ancora sulla scrivania del presidente, rimangono alcune valutazioni da fare. Quando arriverà il momento dell’eventuale firma comunicheremo tutto. Dobbiamo solo aspettare, anche perché non mi sono ancora incontrato con il massimo dirigente. Ci siamo visti alla vigilia della partita di Terni e anche un paio di volte al “Sant’Agata”. In questa fase ci sono evidentemente altre priorità, ma sono pronto a rispettare qualsiasi decisione venga presa. Con Massimo Taibi si è parlato di futuro e sostanzialmente siamo d’accordo. Per quanto riguarda la parte economica non ci sono divergenze, ma i matrimoni si fanno in due. Fossimo andati ai playoff il rinnovo sarebbe scattato automaticamente».

Frenata o breve pausa di riflessione in ordine alla permanenza di Roberto Stellone sulla panchina amaranto? Fino a qualche settimana fa la conferma per la prossima stagione sembrava scontata. Lasciano invece spazio a qualche interrogativo le dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico amaranto durante l'incontro con i giornalisti per mettere a fuoco gli aspetti legati all’odierno match contro il Como, l’ultimo casalingo della stagione. Sarà il gran giorno di Denis, la cui utilizzazione è prevista dall’inizio: «Domani (oggi, ndc) toccherà a German partire dal primo minuto».

