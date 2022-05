Giro d’Italia, a Palmi sale la febbre “rosa”

Palmi si tinge di rosa. È tutto pronto, a quarant’anni dall’ultima volta, per la partenza della tappa di Palmi del Giro d’Italia.

La corsa rosa torna in città dopo esserci stata nel lontano 1982: allora si trattava della Palmi-Camigliatello Silano, quest’anno la città tirrenica ospiterà la sesta tappa giovedì 12 maggio che si concluderà a Scalea-Riviera dei Cedri dopo 192 chilometri per la maggior parte pianeggianti, con una tappa che si preannuncia terreno di caccia per i velocisti anche se non sono da escludere sorprese.

«La città si colora di Rosa ed è pronta per accogliere al meglio l’evento, ma soprattutto la storia e la passione per la corsa più bella» il messaggio del sindaco Giuseppe Ranuccio. «Siamo orgogliosi e soddisfatti, a distanza di quarant’anni, di essere riusciti a riportare a Palmi una tappa di partenza del Giro d’Italia. Siamo in fermento assieme all’intera città che è in trepida attesa di questo evento. Dopo due anni e mezzo di pandemia, di restrizioni e di sacrifici, poter vivere una manifestazione del genere è motivo di gioia» evidenzia il primo cittadino.

Oltre agli immancabili interventi di manutenzione delle strade e di pulizia del percorso, sono state emanante diverse ordinanze per quanto concerne la viabilità cittadina con l’istituzione di una “zona rossa” che sarà interdetta al traffico di qualsiasi veicolo: dalle 14 di oggi e fino alle 15 di domani è vietata la sosta, con rimozione coattiva in caso di inosservanza all’interno della “zona rossa”. Le località interessate riguardano piazza Amendola, via Felice Battaglia nell’area antistante la Casa della Cultura, corso Aldo Barbaro da piazza Lo Sardo a via Roma, piazzale De Maria, via Don Minzoni.

