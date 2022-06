Reggina, l'ex prefetto e arbitro Marcello Cardona nuovo presidente?

La Reggina ha convocato gli organi di informazione alle 13 di oggi allo stadio Oreste Granillo, per «importanti novità circa l’organizzazione del Club».

Nessuna ulteriore indicazione ma si attendono novità sul nuovo Consiglio d’amministrazione, ritenuta struttura prioritaria dalla proprietà, e indicazioni relativamente all’organigramma, con la composizione dei “quadri” societari che andranno a ricoprire gli incarichi dirigenziali esecutivi, almeno nella parte riservata alle figure essenziali e indispensabili per iniziare la stagione calcistica, ormai alle porte.

Tra Cda e organigramma dovrebbero esserci qualche importante conferma, alcuni ritorni e novità rilevanti.

La più importante dovrebbe essere quella di Marcello Cardona, 65 anni reggino, ex Prefetto di Lodi ed arbitro di calcio con 32 gare all’attivo in Serie A, che a meno di clamorosi sviluppi dell’ultima ora, dovrebbe ricoprire la carica di Presidente del club. Un profilo di altissimo spessore, scelto da Saladini per il nuovo corso amaranto improntato su “legalità e normalità”.

Non è da escludere, inoltre, la presenza di un rappresentante dello studio legale Tonucci&Partners, determinante nell’intermediazione che ha condotto al passaggio di proprietà societario, dopo una lunga trattativa durata oltre un mese.

Dopo la domanda d’iscrizione presentata nel rispetto dei termini previsti, queste mosse rappresentano i primi passaggi fondamentale per la ristrutturazione ed il rinnovamento societario. Tutti i profili individuati e scelti, rispondono a requisiti di professionalità, esperienza e capacità sia in campo manageriale che sportivo: criteri ritenuti imprescindibili dalla nuova gestione per assicurare solidità e prospettiva al club.

