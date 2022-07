La Reggina pronta a sferrare il primo colpo di mercato. In porta arriva Ravaglia?

Potrebbe essere Federico Ravaglia (23 anni) il primo rinforzo della Reggina targata Felice Saladini. Il portiere del Bologna, reduce dall’esperienza da titolare a Frosinone, dovrebbe aver superato nelle ultime ore la concorrenza di Alessandro Micai (28) per il quale persistono difficoltà nel trovare l’accordo con la Salernitana, società che ne detiene il cartellino.

Di proprietà del club felsineo, Ravaglia prima di Frosinone ha difeso la porta del Gubbio in Serie C, oltre ad aver collezionato una presenza in A con i rossoblù emiliani nella stagione 2020-2021. Considerata l’urgenza della società amaranto di inserire in organico un portiere a disposizione di Filippo Inzaghi, ruolo al momento quasi sguarnito, una delle due trattative per Micai o Ravaglia saranno probabilmente concluse entro il weekend.

