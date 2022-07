Altro colpo di mercato della Reggina. Il club amaranto in mattinata ha ufficializzato sul proprio sito di aver raggiunto un accordo con il Pordenone Calcio per il trasferimento a titolo definitivo di Michele Camporese. Il difensore, classe 1992, si trasferisce in riva allo Stretto dopo aver firmato un contratto triennale.

