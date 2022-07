La Reggina punta Luigi Canotto: offerto un triennale. Tre arrivi dalla Fiorentina

La Reggina sta preparando un altro colpo di mercato. La società amaranto sarebbe a un passo dal chiudere la trattativa per Luigi Canotto, attaccante del Frosinone.

Classe 1994, originario di Rossano e cresciuto proprio nelle giovanili del club calabrese, potrebbe tornare così in riva allo Stretto: la Reggina avrebbe offerto un triennale a Canotto che, in carriera, ha giocato anche con Sorrento, Agropoli, Trapani, Juve Stabia e Chievo Verona.

In casa amaranto si lavora per rinforzare il reparto offensivo e regalare un attaccante a mister Pippo Inzaghi e c'è molta fiducia che l'affare si possa concludere positivamente.

Già ufficiali, invece, gli arrivi a titolo temporaneo dei calciatori Vittorio Agostinelli (centrocampista classe 2002), Eduard Dutu (difensore classe 2001) e Niccolò Pierozzi (centrocampista classe 2001), provenienti dalla Fiorentina.

