La Reggina comunica di avere acquisito a titolo temporaneo il centrocampista Hernani Azevedo Junior, proveniente dal Parma .

Il patron Felice Saladini esprime tutta la sua gioia per un colpo che impreziosisce ulteriormente il mercato amaranto. "Ogni giorno c’è un motivo in più per venire al Granillo. Benvenuto a Hernani, sabato ti faremo sentire l’abbraccio di una città intera".

