Reggina, ecco Bouah dalla Roma. Tre cessioni: Montalto, Situm e Lollo

La Reggina pesca in serie A e regala a mister Pippo Inzaghi un nuovo elemento per la sua squadra. Si tratta del calciatore Devid Eugene Bouah, proveniente dalla Roma, e ingaggiato a titolo definitivo.

Difensore esterno, classe 2001, ha firmato un contratto pluriennale e arriva in riva allo Stretto dopo l’ultima stagione con il Teramo.

In uscita, invece, la società amaranto ha formalizzato la cessione a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, dell’attaccante Adriano Montalto, che giocherà con la Reggiana, del centrocampista Mario Situm ceduto a titolo definitivo al Catanzaro e del centrocampista Lorenzo Lollo, a titolo definitivo alla Triestina.

