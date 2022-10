Reggina verso Parma, entusiasmo a... 1800: quasi polverizzati i biglietti del settore ospiti

L'entusiasmo per il convincente successo nel derby contro il Cosenza ha consolidato certezze e... vetta della classifica per la Reggina di Pippo Inzaghi. I tifosi risponderanno "presente" in occasione della prossima trasferta, in casa del Parma. Sono già stati quasi tutti polverizzati i 1800 biglietti riservati agli amaranti. La speranza è, una volta fatto segnare il sold out, che si apra un altro spicchio riservato a chi arriva dalla Calabria. Si attendono aggiornamenti.

