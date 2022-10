La Reggina a Cagliari conquista il primo pari stagionale: Gagliolo risponde a Lapadula

Cagliari-Reggina 1-1

Marcatori: 2’ pt Lapadula (C), 24’ pt Gagliolo (R).

Cagliari (4-3-3): Radunovic 6; Di Pardo 6,5, Altare 5,5 (40’ st Obert s.v.), Capradossi 5,5, Barreca 6 (33’ st Carboni 6); Makombou 5 (1’ st Viola 5,5), Rog 5 (40’ st Pereiro s.v.), Nandez 6; Luvumbo 6, Lapadula 6,5, Millico 5,5 (11’ st Deiola 5). Allenatore: Liverani 5,5.

Reggina (4-3-3): Ravaglia 6; Pierozzi 6, Camporese 5,5, Gagliolo 6,5 (21’ st Cionek 6), Di Chiara 6 (40’ st Giraudo s.v.); Fabbian 6,5 (31’ st Obi 6), Majer 6, Hernani 5,5; Canotto 5,5, Ménez 6 (21’ st Gori 6), Rivas 5 (21’ st Cicerelli 6). Allenatore: Inzaghi 6.

Arbitro: La Penna di Roma 6.

Note - Ammoniti: Hernani (R), Altare (C), Viola (C), Gagliolo (R), Obi (R), Lapadula (C). Calci d'angolo: 4-7. Recupero: 1'pt, 3' st.

CAGLIARI - Arriva a Cagliari il primo pareggio stagionale della Reggina. I colpi di testa di Lapadula e Gagliolo fissano il punteggio sull’uno ad uno finale. L’attaccante rossoblù sblocca il punteggio dopo due minuti sfruttando il calcio piazzato di Millico, gli amaranto reagiscono andando vicino al gol con Hernani e Fabbian. Sugli sviluppi di un corner arriva il pareggio con la deviazione precisa del difensore, ben piazzato in mezzo all’area avversaria. Il brasiliano ha la palla del vantaggio, provvidenziale il recupero di Di Pardo, mentre la sventola di Fabbian sfiora la traversa. Ripresa meno aperta e più contratta, Ravaglia attento sulle uscite basse, Fabbian sfiora il gol dopo uno scambio con Menez. Finisce in parità, probabilmente il risultato più giusto.

