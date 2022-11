La Reggina vince in rimonta a Venezia. Decisiva la premiata ditta Canotto-Hernani

Venezia-Reggina 1-2

Marcatori: 10’ pt Pohjanpalo (V), 10’ st Canotto (R), 31’ st Hernani (R).

Venezia (3-5-2): Joronen 6,5; Wisniewski 5,5, Modolo 5,5 (37’st Pierini s.v.), Ceccaroni 5,5; Zampano 5,5, Cnrigoj 5,5 (14’ st Cheryshev 5), Busio 5,5, Andersen 5,5 (14’st Fiordilino5,5), Haps 6; Johnsen 6 (14’ st Cuisance 5), Pohjanpalo 6,5 (25’ st Novakovich 5). Allenatore: Paolo Vanoli 6.

Reggina (4-3-3): Ravaglia 5; Pierozzi 6, Camporese 6, Gagliolo 5,5, Giraudo 5,5 (1’st Di Chiara 6,5); Fabbian 5,5 (1’ st Menez 6,5), Majer 6, Hernani 6; Canotto 6,5 (35’ st Cionek s.v.), Gori 6 (22’ st Liotti 6), Rivas 5,5 (25’ st Cicerelli 6). Allenatore: Filippo Inzaghi 6,5.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova.

Note: Ammoniti: Vanoli all. (V), Canotto (R), Liotti (R), Haps (V), Menez (R). Spettatori 4013 di cui 1131 ospiti. Calci d'angolo: 6-8. Recupero: 3'pt; 4' st.

Rimonta con vittoria per la Reggina a Venezia. Dopo un primo tempo opaco e chiuso sotto di un gol per la rete siglata da Pohjanpalo (complice l’erroraccio di Ravaglia), gli amaranto al rientro dagli spogliatoi ribaltano il punteggio giocando con un piglio decisamente differente e trovando il successo con le firme di Canotto, bravo ad avventarsi su una palla respinta dal palo su tentativo di Majer e poi con Hernani che ha finalizzato una manovra sulla corsia mancina.

Male il primo tempo amaranto ma ottima la reazione nella ripresa con l’ingresso in campo di Menez decisiva per l’esito della sfida. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Inzaghi dopo quella di lunedì contro il Genoa e secondo posto consolidato in attesa della prossima sfida al Benevento al rientro dopo la sosta.

