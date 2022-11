Mourad porta la Reggina ai Mondiali. La bandiera amaranto sventola in Qatar

La Reggina è sempre più... internazionale. La compagine amaranto grazie all'appeal del tecnico Pippo Inzaghi e di giocatori di grande impatto per la Serie B come Menez ed Hernani (tanto per fare qualche nome) sta riscuotendo successo non sul campo in termini di risultati, ma anche di visibilità.

Una visibilità che ha sconfinato i confini calabresi e italiani ed è arrivata fino in Qatar dove si stanno disputando i Campionati del Mondo. Nel corso del match di questa mattina tra Marocco e Croazia, un tifoso marocchino (Mourad Dahbi da anni residente a Reggio Calabria) è apparso sugli spalti dell'Al-Bayt ad Al Khawr con la bandiera della Reggina. Una foto che è diventata subito virale sui social e che ha suscitato grandissime emozioni nelle chat e nei gruppi social della tifoseria amaranto e in generale nell'ambiente calcistico di Reggio Calabria.

